Enrico Galiano posta il bacio tra Hitler e Netanyahu | L' unico modo che conosco per non restare del tutto in silenzio

«C’è una cosa che non ho fatto, fino ad adesso. Non ho scritto. Non ho detto la mia. Non ho postato bandiere, frasi, dichiarazioni. Io come tanti».Enrico Galiano oggi, mercoledì 30 luglio, è intervenuto così sui suoi canali social postando un eloquente immagine di Adolf Hitler che bacia Benjamin. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Enrico Galiano posta il bacio tra Hitler e Netanyahu: «L'unico modo che conosco per non restare del tutto in silenzio».

