EMU Visual Boy Advance – M v2.22 | L’Emulatore per Game Boy e Game Boy Advance si Aggiorna

È uscita la versione 2.2.2  di Visual Boy Advance – M, il popolare emulatore per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, mantenendo vivo il legacy dei classici portatili Nintendo su PC moderni. Novità della Versione 2.2.2. L’ultimo aggiornamento introduce diverse migliorie e correzioni:  Configurazione lingua personalizzabile  Traduzioni integrate per Windows  Aggiornamento wxWidgets per Mac alla versione 3.3.1  Risolti opcode per Wii U VC  Supporto per ROM più grandi di 32MB Download e Installazione. Gli utenti possono scaricare VBA-M attraverso diverse opzioni: Versioni stabili  per Windows e macOS disponibili nella sezione Release. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net