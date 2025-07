EMU Ritorno alla prima Xbox | XEMU si aggiorna alla versione 0.896

XEMU è un potente emulatore open-source e gratuito che permette di giocare ai titoli della console originale Microsoft Xbox direttamente su Windows, macOS e Linux. Un progetto in costante evoluzione, pensato per preservare la storia videoludica e offrire un’esperienza fedele alle console di prima generazione. NovitĂ della versione 0.8.96 (29 Luglio 2025). L’ultima versione v0.8.96 introduce miglioramenti significativi alla compatibilitĂ e alla stabilitĂ dell’emulatore. Alcuni punti salienti: Ottimizzazioni grafiche per numerosi giochi. Correzioni di bug critici legati all’audio e al salvataggio dei progressi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

