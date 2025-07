Emissioni di CO2 auto termiche ibride ed elettriche Confronto da produzione a uso

Secondo l'analisi dell'International Council on Clean Transportation, nel proprio ciclo di vita un'auto elettrica immatricolata oggi in Europa emetterà un quarto della CO2 rispetto a un equivalente termico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Emissioni di CO2, auto termiche, ibride ed elettriche. Confronto da produzione a uso

In questa notizia si parla di: auto - emissioni - termiche - ibride

Eurocamera approva revisione regolamento emissioni CO2 per auto e furgoni - Via libera dall' Eurocamera alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. Con 458 voti a favore, 101 contrari e i4 astenuti, l'Aula ha sostenuto la modifica mirata proposta dalla Commissione Ue per concedere flessibilità alle case auto nel raggiungimento dei nuovi target di emissione scattati quest'anno, permettendo di calcolare la conformità ai limiti su una media di tre anni (2025-2027), anziché su base annuale, per aiutare i costruttori a rispettare il tetto di 93,6 grammi di CO2 per chilometro, previsto a livello di flotta.

Ue: via libera ai negoziati sul regolamento emissioni CO2 per auto e furgoni - Via libera dai Paesi Ue all'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni.

