Emily Blunt ha tagliato e tinto i capelli di rosso per il suo personaggio in Il diavolo Veste Prada 2 e ci ha già conquistato

Se i primi abiti indossati dal cast del sequel ci stanno già facendo innamorare, anche i beauty look non sono da meno, e prevediamo che il rosso dei capelli del personaggio di Emily Charlton si rivelerà una hit nei prossimi mesi.

