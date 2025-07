Emergenza furti il Comune corre ai ripari

L'ondata di reati predatori in provincia di Padova non risparmia alcun comune. Bande di predoni spesso "trasfertisti" prendono di mira un singolo territorio e in pochi giorni provano a monetizzare il loro tempi con assalti ad abitazioni private. Anche il territorio di Brugine non è immune a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it