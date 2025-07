Embeddare Meta AI su WhatsApp è stato un abuso da parte del gruppo di Zuckerberg? L' Antitrust italiano indaga sulla multinazionale

L'AutoritĂ garante della concorrenza contesta la pre-installazione di Meta AI sull'app di messaggistica, che potrebbe violare l'articolo 102 del Trattato europeo imponendo agli utenti i servizi di intelligenza artificiale della societĂ senza altra scelta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Embeddare Meta AI su WhatsApp è stato un abuso da parte del gruppo di Zuckerberg? L'Antitrust italiano indaga sulla multinazionale

