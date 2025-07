Emanuele Filiberto di Savoia in vendita la villa dell’isola di Cavallo luogo di un omicidio che segnò la famiglia | la cifra da capogiro

I Savoia hanno deciso di mettere in vendita la villa sull'Isola di Cavallo in Corsica per una cifra di 18 milioni di euro: questa, quindi, sarĂ l'ultima estate in cui Emanuele Filiberto trascorrerĂ le proprie vacanze nel lussuoso immobile di famiglia. Costruita negli anni '70 dall'architetto Savin CouĂ«lle in una piccola insenatura, la villa si compone di 8 camere da letto, altrettanti bagni e altri 14 ambienti, per un'estensione complessiva di circa 4.700 metri quadri. Per realizzarla furono necessari 4 anni di lavori, poi di arredarla si occupò direttamente Marina doria, moglie di Vittorio Emanuele e madre di Emanuele Filiberto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Emanuele Filiberto di Savoia, in vendita la villa dell’isola di Cavallo, luogo di un omicidio che segnò la famiglia: la cifra da capogiro

In questa notizia si parla di: villa - emanuele - filiberto - savoia

Emanuele Filiberto di Savoia mette in vendita la villa di Cavallo in Corsica. La richiesta? 18 milioni di euro - Fu fatta costruire dentro le rocce da Vittorio Emanuele e Marina di Savoia per poter ricevere gli italiani in visita. Da informazione.it

