Elodie Gino Paoli | Non sapevo chi fosse Poi ho visto una foto

"Un tempo avevamo Mina e la Vanoni, adesso emergono le cantanti che mostrano il cul*** ", aveva detto in passato Gino Paoli parlando dello stato attuale della musica italiana. Al tempo, l'artista non fece alcun nome. Ma in tanti lessero un chiaro riferimento a Elodie, spesso contestata per alcuni suoi outfit sopra le righe. "Parlavo in generale, pensando non solo all’Italia. Giuro che non sapevo chi fosse Elodie. Poi mia moglie mi ha mostrato una sua foto. È una bella donna", ha spiegato Gino Paoli chiudendo una volta per tutte la polemica. Nell'intervista rilascia ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Gino Paoli ha parlato anche di fascismo e resistenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elodie, Gino Paoli: "Non sapevo chi fosse. Poi ho visto una foto..."

In questa notizia si parla di: elodie - paoli - gino - sapevo

Gino Paoli: «Non ho ancora superato la morte di mio figlio. 'Il cielo in una stanza' per una prostituta. Elodie non sapevo chi fosse» - Intervista a Gino Paoli: «Sono arrivato a 90 anni in perfetta forma con lo stile di vita più malsano possibile: per decenni ho fumato due pacchetti di sigarette e bevuto una bottiglia di whisky al giorno.

Gino Paoli: «A quella prostituta dedicai “Il cielo in una stanza”. La polemica con Elodie? Giuro, non sapevo chi fosse» - Il padre Aldo con la voce da tenore, mamma Rina che suona il violino. Gino Paoli si racconta oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, in un filo rosso tra musica e vita privata.

Gino Paoli: “La morte di mio figlio Giovanni? Un dolore non superato. Ebbi un amoretto con una put**na, l’armonica era l’orgasmo. Elodie? Non sapevo chi fosse” - Gino Paoli il prossimo 23 settembre spegnerà le sue 92 candeline “con lo stile di vita più malsano possibile, fumando per decenni due pacchetti di sigarette e bevendo una bottiglia di whisky al giorno.

Gino Paoli torna sulla vecchia polemica con Elodie: "Non sapevo chi fosse" Vai su X

“Nemmeno sapevo chi fosse” Gino Paoli senza peli sulla lingua sulla polemica con Elodie >> https://buff.ly/fr3Ge6D Vai su Facebook

Gino Paoli ed Elodie, la polemica non è mai finita: “Nemmeno sapevo chi fosse”; Gino Paoli torna sulla polemica con Elodie: Non sapevo chi fosse, è una bella donna; Gino Paoli e la polemica su Elodie: “Non sapevo chi fosse”.

Gino Paoli ed Elodie, la polemica non è mai finita: “Nemmeno sapevo chi fosse” - Gino Paoli torna sulla polemica con Elodie: “Non sapevo chi fosse, non ce l’avevo con lei”. Come scrive rumors.it

Gino Paoli sulla polemica con Elodie: “Non sapevo chi fosse” - Il cantante è tornato a parlare dell'attrito scoppiato con Elodie spiegando che all'epoca non sapesse nemmeno chi fosse. Scrive notiziemusica.it