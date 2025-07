Non c’è pace per Elodie e Diletta Leotta che sono state travolte da nuove polemiche dopo aver scelto di volare con un jet privato in occasione della loro vacanza a Ibiza. Qualche settimana fa la cantante e la conduttrice, amiche da tempo, si erano concesse un po’ di relax sull’isola, fra cene di lusso, divertimento e tuffi in mare. Per tornare a casa, a Milano, avrebbero scelto di utilizzare un jet privato, sollevando le critiche di molti. Elodie e Diletta Leotta con il jet privato. Tutto è partito da alcune foto pubblicate sull’account TikTok @prusso1803 che ha pubblicato alcuni scatti in cui Diletta Leotta ed Elodie escono da un jet privato dopo aver lasciato Ibiza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Diletta Leotta con il jet privato a Ibiza, è polemica