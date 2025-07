Magneti Marelli, Comau e ora Iveco. Non c’è due senza tre e così John Elkann si disfa di un altro gioiello di famiglia vendendo Iveco: il ramo civile che produce veicoli commerciali e speciali va all’indiana Tata Motors e il settore difesa a Leonardo. In totale la cassaforte di famiglia, Exor, incasserĂ 5,5 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi per la cessione di Iveco Defence. Sono state quindi totalmente rispettate le anticipazioni del Fatto Quotidiano. Iveco Defence resta insoomma in mani italiane, facendo contento il governo Meloni: la societĂ ha come cliente principale l’ Esercito, produce veicoli blindati a ruote per il trasporto truppe e da combattimento, soprattutto in collaborazione con il gruppo Leonardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elkann vende anche Iveco: va all’indiana Tata. Il settore difesa a Leonardo