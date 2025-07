Elie l' ebreo picchiato in autogrill | Mi hanno preso a calci fuori dal bagno ma tornerò in Italia con orgoglio

Il giornalista del Tg1 Gennaro Sangiuliano, corrispondente Rai da Parigi, ha intervistato nelle scorse ore l'uomo francese di religione ebraica brutalmente aggredito e malmenato in un'area di sosta a Lainate (Milano). Alcune persone, scambiandolo per israeliano, l'hanno insultato insieme al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: elie - ebreo - picchiato - autogrill

Elie, aggredito a Lainate perché ebreo: “Credevo che in Italia fossi al sicuro” - La violenza subìta da una famiglia ebrea in un’area di sosta a Lainate, alle porte di Milano, riporta in primo piano il tema della riemersione dell'antisemitismo in Europa.

Elie, aggredito in autogrill a Lainate perché ebreo: “Credevo di essere al sicuro in Italia” - La violenza subìta da una famiglia ebrea in un’area di sosta a Lainate, alle porte di Milano, riporta in primo piano il tema della riemersione dell'antisemitismo in Europa.

Elie, aggredito in autogrill perché ebreo. Aperta un'indagine per percosse aggravate dall'odio razziale - La violenza subìta da una famiglia ebrea in un’area di sosta a Lainate, alle porte di Milano, riporta in primo piano il tema della riemersione dell'antisemitismo in Europa.

Elie, 52 anni, francese di origini ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da Milano. L'uomo ha iniziato a riprendere col suo cellulare non appena un cassiere, un ragazzo italiano, gli ha urlato "Free Palestin Vai su Facebook

Elie, l'ebreo picchiato: Mi hanno preso a calci fuori dal bagno, ma tornerò in Italia con orgoglio; Elie, picchiato a Lainate: «Io, preso a calci davanti a mio figlio perché ebreo. Ha pianto per ore. In Italia mi sentivo al sicuro»; Elie, aggredito in autogrill perché ebreo. Aperta un'indagine per percosse aggravate dall'odio razziale.

Turista ebreo picchiato all'autogrill a Milano: «Preso a calci davanti a mio figlio di 6 anni, ha pianto per ore. Credevo l'Italia fosse sicura» - Elie, 52 anni, francese di origine ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da ... Da msn.com

Turista ebreo picchiato a Milano: «Preso a calci davanti a mio figlio». Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale - Elie, 52 anni, francese di origini ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da Milano. Riporta msn.com