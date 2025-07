Elezioni Regionali fumata grigia nel Centrodestra | il vertice sui candidati slitta

Se ne parlerĂ la prossima settimana per un nuovo vertice del centrodestra (e sarĂ il terzo dopo due sostanzialmente interlocutori) per discutere dei nomi dei candidati a governatore.

