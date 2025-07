Elba una strada per Olimpia Mibelli Ferrini | la lavandaia che si offrì ai soldati per salvare altre donne dagli stupri

Portoferraio, 30 luglio 2025 – Olimpia Mibelli Ferrini avrà una via che la ricorda. Una strada che restituisce alla memoria il suo coraggio, grazie al quale molte donne si salvarono da sevizie. La popolana portoferraiese, ottantuno anni fa fu autrice di un atto eroico: salvò dalle violenze giovani ragazzine offrendosi ai soldati al posto loro. Ora appunto, il Comune di Portoferraio, dedicherà a Olimpia una via del centro storico. La notizia, che era già stata anticipata dal sindaco Tiziano Nocentini, è stata ufficializzata nel corso del consiglio comunale del 29 luglio durante la discussione di una mozione presentata dal gruppo consiliare Bene Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

