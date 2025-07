Egonu | Lo sport femminile sta contribuendo a un cambiamento sociale più ampio

Reduce dalla vittoria in Nations League con l’Italia, Paola Egonu racconta com’è cambiata dall’oro olimpico di Parigi dello scorso anno in un’intervista a Tuttosport. Egonu: «Velasco mi ha insegnato a non essere troppo severa con me stessa». È quasi passato un anno dall’oro olimpico di Parigi. Cosa ha rappresentato per lei, in quei giorni e come lo valuta oggi ad un anno di distanza? « L’oro Olimpico è il sogno di tutti gli atleti, difficile tradurre in parole tutte le emozioni che ha suscitato in me. È stato un traguardo bellissimo, inaspettato, ha dato senso a tutti i sacrifici, le lacrime, le sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

