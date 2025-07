Effetto Venezia | l’Emeroteca di Livorno apre le sue porte per tre serate speciali

LIVORNO – In occasione della 40esima edizione di Effetto Venezia, l’Emeroteca comunale di Livorno (via del Toro, 8) offrirĂ al pubblico un’apertura serale straordinaria. Nelle giornate di giovedì 31 luglio, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto, dalle 21 alle 23,30, sarĂ possibile visitare questo prezioso archivio di periodici storici e moderni. Durante queste serate, sarĂ possibile ammirare una mostra tematica dal titolo La donna nelle collezioni dell’Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila. Questo percorso propone una riflessione sull’evoluzione della figura femminile e del suo ruolo nella societĂ italiana, attraverso le pagine delle pubblicazioni piĂą diffuse negli ultimi settant’anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Kermesse “Effetto Venezia”, grandi nomi spettacolo a Livorno - Roma, 12 lug. (askanews) – Dare voce alle donne, alla loro creatività , al loro coraggio. Questa la mission dell’edizione 2025 di “Effetto Venezia”, la kermesse internazionale giunta che si svolge nella città di Livorno da ben 40 anni.

Un festival al femminile: Livorno celebra 40 anni di Effetto Venezia - LIVORNO – Effetto Venezia taglia il traguardo dei quarant’anni, e lo fa con un’edizione ancora più intensa e partecipata.

Da giovedì 31 luglio a sabato 2 agosto, dalle 21,00 alle 23,30 in via del Toro 8 la mostra "La donna nelle collezioni dell'Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila". Visite guidate per piccoli gruppi. Ingresso gratuito Vai su Facebook

