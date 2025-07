Edilizia viabilità e servizi Sì al Piano intercomunale Barga verso il futuro

Con il voto a favore anche dell’unico componente le opposizioni presente alla seduta (Francesco Feniello di Progetto Comune), il consiglio comunale a guida Campani ha adottato il Piano Operativo Intercomunale coordinato dall’ Unione dei Comuni. L’adozione, per le parti di competenza, è in corso in tutti i comuni interessati della media Valle e nei prossimi giorni l’Unione dei Comuni pubblicherà il piano sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Dalla data di pubblicazione ci saranno 60 giorni di tempo per la presentazione delle eventuali osservazioni, dopodiché ci sarà l’eventuale integrazione ed infine l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it