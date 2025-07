Edilizia sociale | 33 alloggi per la ‘fascia grigia’

Nuove porte si aprono in Bolognina. È iniziata ieri la consegna delle chiavi ai trentatré nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale in via John Cage e costruiti da Acer nell’ambito del Piano per l’abitare. Gli appartamenti - che spaziano dai 50 fino ai 90 metri quadri - sono stati affittati a canone concordato con un valore medio di 520 euro, tramite un bando rivolto a residenti e lavoratori con un reddito Isee tra i 9.360 e i 35mila euro, per rispondere così alle esigenze della ‘fascia grigia’. La struttura è in cemento armato, il solaio di copertura è finito a verde pensile, tutti gli alloggi sono raggiungibili con ascensore e due appartamenti sono fin da ora predisposti per persone con disabilità e totalmente accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

