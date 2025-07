Ederson Inter i nerazzurri si allontanano | l’Atalanta lavora al rinnovo fino al 2027 al brasiliano

Ederson Inter, il centrocampista brasiliano, accostato ai nerazzurri nei mesi scorsi, è sempre più vicino alla permanenza a Bergamo: le ultime. Il nome di Ederson era finito nei radar dell’ Inter già dalla scorsa stagione. Un profilo completo, duttile, che piaceva per sostituire eventualmente un big a centrocampo, soprattutto nel caso di una partenza di Barella o Calhanoglu. Ma nelle ultime ore, il destino del brasiliano sembra prendere tutt’altra direzione: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’ Atalanta ha deciso di blindare il suo centrocampista, lavorando al prolungamento del contratto fino al 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, i nerazzurri si allontanano: l’Atalanta lavora al rinnovo fino al 2027 al brasiliano

Immaginiamo che la richiesta dell'Atalanta per Ederson sia di 55-60 milioni di euro. In caso di cessione di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero interessarsi fortemente al brasiliano. - Manuele Baiocchini, Sky Sport

