Echeverri vuole il Mondiale indizio social per Fabio Silva | la Roma si muove

Un’esterno d’attacco, questo è ciò che Gasperini chiede ora a Massara come prossimo colpo per aumentare il valore di una Roma che sta piano piano prendendo forma. La base è buona, ma lĂ davanti serve il nuovo Lookman, quel giocatore in grado di partire sulla sinistra ed inventare, saltare l’uomo, creare occasioni da gol. Tra i tanti nomi fatti c’è Claudio Echeverri particolarmente in hype in queste ore, un talento cristallino di 19 anni che può essere la svolta per i giallorossi. 18,5 milioni spesi nel gennaio 2024 dal Manchester City per prenderlo dal River Plate, lasciato lì un altro anno in prestito e a disposizione di Guardiola dall’inverno scorso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Echeverri vuole il Mondiale, indizio social per Fabio Silva: la Roma si muove

Calciomercato Roma: occhi su Claudio Echeverri, gioiello argentino del Manchester City - La Roma ha accellerato le proprie mosse sul mercato. Dopo le sollecitazioni di Gian Piero Gasperini, che al termine delle amichevoli estive aveva sottolineato la necessitĂ di rinforzi immediati, la dirigenza ha iniziato a muoversi con decisione per completare la rosa.

Claudio Echeverri, chi è il trequartista del City nel mirino della Roma - (Adnkronos) – Possibile colpo argentino per la Roma. Il club giallorosso, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 29 luglio, si sarebbe interessato a Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City.

Roma, affondo per Echeverri: il talento argentino ha detto sì, ora serve l’ok di Guardiola - Claudio Echeverri ha già dato la sua disponibilità . Il giovane argentino, stella emergente della cantera del Manchester City, ha mostrato gradimento per la destinazione giallorossa, affascinato dal progetto targato Gasperini e dalla possibilità di giocare con continuità in Serie A.

Echeverri sogna il Mondiale: vuole lasciare il Manchester City per giocare di più - El Diablito è stato già convocato da Scaloni, ma non ha mai esordito con la nazionale dei grandi. Riporta msn.com

