Ecco lo stato in cui versa una delle tante vie di Brindisi

BRINDISI - Continuano le segnalazioni sullo stato in cui versano alcune strade brindisine. L'ultima riguarda via Bezzecca al quartiere Santa Chiara: le foto inviate da un lettore mostrano il largo marciapiede impraticabile per via dell'erbaccia e i rifiuti. Segno di inciviltà da un lato e di.

Brindisi, nel caso della pena a rate per l’ex sindaco spunta la bugia di quello attuale: “Scoperto a luglio”. Ma era stato avvertito a giugno - Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna era stato avvisato il 3 giugno della sentenza che ha approvato il piano presentato dal suo predecessore, Giovanni Antonino, intenzionato a pagare circa il 10% dei 2,3 milioni di euro dovuti al Comune di Brindisi e per di più con un piano di 35 anni che prevede rate mensili da 600 euro.

