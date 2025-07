Ecco i super poteri per Roma | la nuova riforma del governo Meloni

Non c'è due senza tre. Una nuova riforma costituzionale che si aggiunge al premierato e alla separazione delle carriere dei magistrati. Il governo Meloni ha approvato il disegno di legge che vuole affidare a Roma capitale poteri legislativi e un grado maggiore di autonomia. Un progetto in. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: poteri - roma - riforma - governo

Urbanistica, la Regione vuole togliere i poteri a Roma e le opposizioni insorgono - Le varianti urbanistiche torneranno di esclusiva competenza regionale, quando interesseranno i territori di comuni sopra i 50mila abitanti.

Roma con i poteri di una Regione. La riforma è sempre più vicina - La riforma dei poteri di Roma Capitale è sempre più vicina. Il Governo Meloni ci lavora da tempo, e sia il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli sia quella per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati sono focalizzati sull'obiettivo.

Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi: la riforma allo studio del governo - Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi, acquisendo la possibilità di emanare autonomamente norme in materia di urbanistica, trasporti locali, commercio, turismo, beni culturali e ambientali.

Oggi il Governo ha approvato una riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica e attribuisce a Roma Capitale poteri legislativi su materie che toccano la vita quotidiana dei romani. È un impegno che abbiamo fissato Vai su X

Una riforma storica! Come promesso, ancora una volta, la Lega al Governo passa DALLE PAROLE AI FATTI! #giustizia #carceri #magistratura #salvini #lega Vai su Facebook

Ddl costituzionale su Roma Capitale, il videomessaggio del Presidente Meloni; Governo, da Cdm via libera al disegno di legge sui poteri di Roma Capitale; Cdm, via libera al ddl costituzionale: Roma Capitale avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria.

Roma Capitale, Meloni: sarà Ente della Repubblica con poteri legislativi - (askanews) – “Oggi il Governo ha approvato una riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra gli Enti costitutivi della Repubblica e attribuisce a Roma Capitale poteri legislati ... Si legge su askanews.it

Via libera alla riforma, Meloni: a Roma Capitale il valore che merita (video) - La premier Giorgia Meloni in un video sui social ha commentato il via libera del Consiglio dei ... Secondo iltempo.it