eccellenza il diesse sacchetti lascia la civitanovese

È già addio tra il diesse Moreno Sacchetti e la Civitanovese. In una nota, il club ha comunicato che dirigente sportivo ex Pineto ed Alba Adriatica "ha deciso di interrompere anticipatamente la collaborazione con la società . Una decisione che ci ha colto di sorpresa, soprattutto considerando la fiducia e la libertà che gli erano state accordate per impostare il lavoro tecnico in vista della stagione. Dispiace doversi separare così presto, ma rispettiamo la scelta e gli auguriamo ogni bene a livello professionale e personale". L’esperienza di Sacchetti alla Civitanovese è durata appena dieci giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

