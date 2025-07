Ebrei aggrediti si indaga su un gruppo di 15 persone

La Procura di Milano indaga su un gruppo di una quindicina di persone per l' aggressione di domenica scorsa ai danni di due turisti francesi di religione ebraica assaliti in un autogrill a Lainate, nell'hinterland del capoluogo. Gli agenti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ne hanno già identificate tre. A breve saranno iscritte nel registro degli indagati per percosse aggravate dall' odio razziale.

Un uomo ebreo di origini francesi, in compagnia del figlio di sei anni, e' stato circondato da un gruppo di persone che avrebbero cercato di allontanarlo dal punto vendita al grido di «Assassini», «Free Palestine», «Tornatevene a casa vostra».

