Ebrei aggrediti in autogrill primi indagati per odio razziale

(Adnkronos) – Primi indagati per percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni di Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni. Lo si apprende da fonti investigative. Al momento sono tre le persone identificate dalla Digos che indaga nell'inchiesta coordinata .

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Brescia, 25 giugno 2025 – La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte del bimbo di quattro anni, residente a Rovato con la mamma, il papà e due sorelline, trovato esanime nel parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato venerdì 20 giugno.

Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato e muore due giorni dopo, aperta un’inchiesta: ci sono i primi indagati - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per indagare sulla morte del bimbo di 4 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto venerdĂŹ 20 giugno in una piscina di Castrezzato (Brescia).

L’insegna di Generali verrĂ rimossa, “è pericolante”: intanto la Procura cerca i nomi dei primi indagati - La Procura di Milano ha dato il via libera alla rimozione dell'insegna rossa di Generali sulla torre Hadid in CityLife a Milano.

Propaganda fascista e odio razziale: un indagato e perquisizioni in tutta Italia, anche a Brindisi https://ift.tt/zpGCmhR https://ift.tt/RSh4HgI Vai su X

È indagata per omicidio colposo la madre della piccola di 11 anni morta sabato notte, all'ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell'effettuazione dell'autopsia fissata per giovedÏ all'ist Vai su Facebook

