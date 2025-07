Ebrei aggrediti in autogrill individuati tre presunti responsabili | si indaga su 15 persone

La Digos di Milano ha identificato tre delle persone ritenute responsabili dell'aggressione al turista francese ebreo e del figlio di sei anni avvenuta domenica nell'autogrill ‘Villoresi’ di Lainate. Le indaginiSono una quindicina le persone che, come si evince dai filmati delle telecamere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: persone - autogrill - responsabili - ebrei

Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale” - La procura di Milano, grazie alle immagini delle telecamere nella stazione di servizio di Villoresi Ovest, sta dando un nome a chi ha insultato e picchiato l’uomo davanti a suo figlio

Aggressione all'autogrill: identificate tre persone per gli insulti antisemiti - La prontezza di registrare i volti di chi lo stava insultando ha pagato: il 52enne turista francese, rabbino in vacanza con la sua famiglia in Italia, ha permesso alle forze dell'ordine di identificare con nome e cognome alcuni soggetti che hanno partecipato all' aggressione verbale nell'area di servizio Villoresi Ovest lungo l'autostrada A8.

Padre e figlio ebrei insultati e aggrediti all’autogrill: si indaga su un gruppo di 15 persone, tre già identificate - Sono tre le persone già identificate dalla Digos nell’ambito dell’inchiesta sulla vicenda della famiglia ebrea insultata e aggredita domenica scorsa nell’ autogrill di Lainate, alle porte di Milano.

Aggressione ai turisti ebrei in autogrill, identificate tre persone: “Percosse e odio razziale” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/30/news/turisti_ebrei_aggrediti_milano_inchiesta-424760273/?ref=twhl… Vai su X

Le annotazioni della Digos sulla base delle segnalazioni della comunità : minacce di morte, insulti gridati e cani portati a defecare davanti alla sinagoga. Inchiesta sugli ebrei aggrediti in autogrill Vai su Facebook

Ebrei aggrediti in autogrill, individuati tre presunti responsabili: si indaga su 15 persone; Ebrei aggrediti in autogrill, si indaga su gruppo di 15 persone: tre sono stati identificati grazie ai video; Aggressione a turisti ebrei in autogrill, si indaga su un gruppo di 15 persone.

Ebrei aggrediti in autogrill, si indaga su gruppo di 15 persone: tre sono stati identificati grazie ai video - La Procura di Milano indaga su un gruppo di una quindicina di persone per l'aggressione di domenica scorsa ai danni di due turisti francesi - Scrive msn.com

Aggressione antisemita in autogrill, si cerca gruppo di 15 persone: tre identificate grazie al video e indagate per odio razziale - I primi profili rintracciati dalla Digos: sono residenti nell’hinterland e non sono mai censiti ai cortei pro Palestina. Come scrive quotidiano.net