Eboli ruba la borsa a una paziente in ospedale | identificato

Una donna straniera è stata derubata della borsa all’interno dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, mentre attendeva il ricovero. L’uomo che l’ha sottratta è stato identificato: aveva accompagnato il padre in reparto e ha approfittato di un momento di distrazione della vittima, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

