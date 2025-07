E’ tempo di musica elettronica Scatta il festival Acusmatiq

Acusmatiq, il festival di musica elettronica organizzato da Arci Ancona e diretto dal compositore Paolo F. Bragaglia, compie venti anni. Da venerdì a domenica, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, si alterneranno concerti, incontri e installazioni. Da non perdere, venerdì alle ore 21.30, l’unica data italiana del musicista tedesco Robert Lippok, che presenterĂ in anteprima nazionale brani inediti, insieme alla performance di Tata (live AV) e del produttore torinese Mana (Hyperdub, UK), con "Mania", il suo ultimo esperimento con musica orchestrale dal suono extraterrestre. Nelle acque del porto si esibirĂ , sempre venerdì alle ore 20 e sabato alle 21, l’artista Mac Tire, che tramite uno strumento di sua progettazione genera e trasforma i vortici d’acqua in oscillatori capaci di trasportare l’ascoltatore in un ambiente affascinante e sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ tempo di musica elettronica. Scatta il festival "Acusmatiq"

In questa notizia si parla di: musica - elettronica - festival - acusmatiq

Elettronica sperimentale e musica indiana al Festival dei Due Mondi - Si aggiunge ancora un nome della scena musicale internazionale al programma del prossimo Festival dei Due Mondi: Arushi Jain è a Palazzo Collicola venerdì 4 luglio (ore 23) con il live set che presenta il suo ultimo album Delight.

Torna Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative - Si avvicina la 14^ edizione di Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative: la manifestazione prenderà il via con due prologhi al Teatro della Tosse (dal 30 maggio al 1° giugno) e a Palazzo Ducale (dal 12 al 15 giugno) per poi proseguire con il festival in.

Torna Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative - Si avvicina la 14^ edizione di Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative: la manifestazione prenderà il via con due prologhi al Teatro della Tosse (dal 30 maggio al 1° giugno) e a Palazzo Ducale (dal 12 al 15 giugno) per poi proseguire con il festival in.

DAL 1 AL 3 AGOSTO, ANCONA OSPITA LA 20ª EDIZIONE DI “ACUSMATIQ”: TRE GIORNI DI MUSICA ELETTRONICA ALLA MOLE VANVITELLIANA TRA SUONO, TECNOLOGIA E NATURA - Vai su X

Spilla Festival accoglie il terzo grande headliner: Emma Nolde lunedì 21 luglio all'Anfiteatro Romano di Ancona Vai su Facebook

E’ tempo di musica elettronica. Scatta il festival Acusmatiq; Acusmatiq Festival 2025: ad Ancona tre giorni di musica elettronica tra natura, tecnologia e sperimentazione; Acusmatiq festival compie venti anni: il 26 luglio a Cerreto di Montegiorgio la preview del festival di musica elettronica in programma ad Ancona ad agosto.

E’ tempo di musica elettronica. Scatta il festival "Acusmatiq" - Da venerdì a domenica la Mole Vanvitelliana di Ancona ospita la kermesse diretta dal compositore Paolo Bragaglia. Lo riporta msn.com

Acusmatiq, elettronica alla Mole. E il festival omaggia Marconi - Al via la diciannovesima edizione Acusmatiq alla Mole Vanvitelliana sotto il nome di Aether. ilrestodelcarlino.it scrive