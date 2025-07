E’ razzismo | Sydney Sweeney e American Eagle nella bufera per un gioco di parole nella nuova campagna pubblicitaria

Un gioco di parole ha generato commenti negativi e accuse di razzismo. Al centro delle polemiche è finita la star di Euphoria, Sydney Sweeney, e la campagna pubblicitaria di American Eagle. Il brand di abbigliamento americano ha infatti scelto l’attrice ventisettenne per lanciare i nuovi jeans del brand. “ Sydney Sweeney has great jeans “, è il nome della campagna pubblicitaria di American Eagle. Il brand ha voluto giocare sull’ assonanza tra ‘ jeans ‘ e ‘ genes ‘ (geni). Peccato, però, che si sia acceso un importante dibattito a sfondo razzista. Al centro delle polemiche ci sarebbe la scelta dell’attrice – caucasica, bionda e con gli occhi azzurri – che parla dell’ importanza genetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “E’ razzismo”: Sydney Sweeney e American Eagle nella bufera per un gioco di parole nella nuova campagna pubblicitaria

Ciò che sembrava una collaborazione da sogno tra l'attrice Sydney Sweeney e il marchio American Eagle ha finito per scatenare un acceso dibattito sui social. L'attrice è stata scelta come nuovo volto della campagna di American Eagle. Lo slogan scelto era: “ Vai su Facebook

