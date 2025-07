È Musah l’obiettivo del Napoli i soldi per Ndoye possono essere riconvertiti sul centrocampo Repubblica

A volte ritornano. Musah era scomparso dai radar da più di un mese. Lo statunitense del Milan sembrava una pista tramontata. E invece sta tornando di moda. Conte lo vuole, vuole un vice Anguissa, il Napoli non ha un frangiflutti, non ha un operaio là in mezzo. Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Marzo Azzi: Il club azzurro ha infatti già messo a segno sei colpi e Conte ha quindi abbastanza materiale a sua disposizione per avvicinarsi con serenità al debutto in campionato, a differenza di quello che era accaduto nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È Musah l’obiettivo del Napoli, i soldi per Ndoye possono essere riconvertiti sul centrocampo (Repubblica)

In questa notizia si parla di: napoli - musah - repubblica - obiettivo

Scossone sull’operazione Musah al Napoli: c’è una grossa novità - Grosse novità sul fronte mercato per il Napoli di Antonio Conte: tutto sulla trattativa per Yunus Musah Subito dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli ha virato con forza sul centrocampista del Milan.

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Calciomercato Napoli, Musah nuovo grande obiettivo da parte dei partenopei. Trattativa in corso tra rossoneri e azzurri Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Napoli sta provando a puntare ad un grande colpo: ingaggiare Musah del Milan.

Napoli, trattativa in corso col Milan per Musah: è una richiesta di Conte - Yunus Musah può lasciare il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato.

Cessione Cajuste, il Besiktas bussa alla porta Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Jens Cajuste avrebbe ricevuto l'interesse del Besiktas Il club turco ha offerto al Napoli il prestito del calciatore a 1 milione + 6,5 di riscatto: può diventare obbligo a Vai su Facebook

Rabiot ha nostalgia di Allegri, il Napoli stringe su Musah; Musah-Napoli, interesse da un anno: tre caratteristiche chiave - Repubblica; Calciomercato, le news di oggi: Atletico-Milan, niente accordo per Theo. Napoli su Juanlu Sanchez.

Napoli, nuovo affondo per Musah: può diventare il settimo acquisto - Il calciomercato del Napoli è stato scoppiettante sin dall'inizio con acquisti che hanno certamente rinforzato in modo importante la compagine di mister Antonio Conte. Come scrive msn.com

Calciomercato Napoli, Repubblica annuncia: ora gli obiettivi sono Garnacho, Musah e Juanlu! - Conte ha chiesto a De Laurentiis di comprare un terzino destro, un mediano di quantità e forte fisicamente e un esterno sinist ... Segnala msn.com