È morto Paul Mario Day il primo cantante degli Iron Maiden | Quando mi esibivo con loro eravamo solo una band da pub Nessuno voleva ascoltarci

Grave perdita per il rock britannico: Paul Mario Day, che fu il primo cantante degli iconici Iron Maiden, si è spento all’età di 69 anni. La notizia della sua scomparsa, come riportato da Billboard, è stata annunciata da alcuni ex colleghi e musicisti che hanno collaborato con lui durante il periodo aureo della New Wave of British Heavy Metal. Nato in Inghilterra, Day fu scelto da Steve Harris, fondatore e bassista degli Iron Maiden, per entrare nella band nel 1975, quando il gruppo era ancora agli albori. La sua permanenza fu però breve: dopo circa dieci mesi venne sostituito per quella che allora fu considerata una mancanza di “energia e carisma” sul palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

