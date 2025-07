E' morto Michele Fuedda l' operaio 39enne caduto da 6 metri in un cantiere sulla statale a Cagliari

È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato da metà mattina, l’operaio di 39 anni di Pula vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere per la realizzazione della Statale 195 bis a Capoterra. Michele Fuedda, dipendente di una ditta in subappalto, mentre lavorava è caduto da una griglia di congiunzione. Un volo di oltre sei metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Michele Fuedda, l'operaio 39enne caduto da 6 metri in un cantiere sulla statale a Cagliari

In questa notizia si parla di: morto - michele - fuedda - operaio

È morto Michele Acampora, voce storica della radio irpina - AVELLINO – Michele Acampora, tra i fondatori della storica Radio Avellino, è morto oggi. Aveva contribuito in maniera decisiva alla nascita e allo sviluppo del primo canale radiofonico privato della provincia, andato in onda per la prima volta il 4 maggio 1976 su frequenza FM 100.

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

Michele Storani morto, due città piangono il barista dal grande cuore - Recanati (Macerata), 7 maggio 2025 – Non c’è stato nulla da fare per il potentino Michele Storani, 58 anni e titolare per lungo tempo di un bar e poi di un pub a Recanati.

Incidente sul lavoro sulla Nuova 195: morto Michele Fuedda, 40 anni, di Pula; E’ morto l’operaio precipitato da sei metri di altezza: chi era; Tragedia a Capoterra, è morto l’operaio caduto da 6 metri: aveva 40 anni.

E' morto Michele Fuedda, l'operaio 39enne caduto da 6 metri in un cantiere sulla statale a Cagliari - È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari , dove era ricoverato da metà mattina, l’operaio di 39 anni di Pula vittima ... Riporta gazzettadelsud.it

L'operaio caduto da un'impalcatura sulla 195bis non ce l'ha fatta: addio a Michele Fuedda - L'operaio Michele Fuedda, caduto stamattina da un'impalacatura nel cantiere della 195 bis a Capoterra, è morto in ospedale. Scrive youtg.net