È morto il mio compagno Ma lo aveva ucciso lei | arrestata 2 anni dopo una 63enne di Gioia Tauro

Aveva fatto credere che il compagno fosse morto per cause naturali, invece lo aveva ucciso lei. Per questo è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato una donna di 63 anni residente a Gioia Tauro. La vittima, Maurizio Ansaloni, era il suo convivente, morto a gennaio 2023. A due anni e mezzo dal delitto, gli investigatori del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno chiuso il cerchio delle indagini e hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti. Attraverso approfonditi accertamenti tecnici e testimonianze raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gioia Tauro con il supporto dei militari della locale stazione, l’inchiesta ha consentito di ricostruire la dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morto - aveva - anni - compagno

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24 Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio.

Scandalo referti istologici, morto il primo paziente dell’Asp di Trapani: aveva avuto la diagnosi dopo dieci mesi - È morto il primo paziente tra i malati oncologici dell’ Asp di Trapani, uno dei 206 che hanno ricevuto in ritardo la diagnosi di tumore maligno.

Gianni Vasino è morto: addio ad una delle voci storiche del giornalismo sportivo italiano. Aveva 88 anni - di Redazione JuventusNews24 Gianni Vasino è scomparso all’età di 88 anni: addio ad una delle voci storiche del giornalismo sportivo italiano.

Dalila Di Lazzaro è tornata a parlare del figlio, morto quando aveva 22 anni in un incidente stradale nel 1991: "L'ho avuto a 15 anni, era mio figlio ma anche l’uomo che ho amato di più, siamo cresciuti insieme, era bello, buono e voleva entrare a Odontoiatria i Vai su Facebook

«È morto il mio compagno». Ma lo aveva ucciso lei: arrestata 2 anni dopo una 63enne di Gioia Tauro; Julio Sergio, morto il figlio dell'ex portiere della Roma: Enzo, 15 anni, era in coma e lottava con un tumore; Muore in ferie davanti agli occhi di compagno e figlio.

Uccide il compagno Maurizio Ansaloni e fa passare l'omicidio per morte naturale: arrestata dopo anni - Aveva fatto credere che il compagno e convivente, Maurizio Ansaloni, fosse morto per cause naturali. Secondo msn.com

Uccide il compagno e simula la morte naturale. Arrestata una 63enne - L’omicidio è avvenuto nel gennaio 2023, ma la versione della donna non ha mai convinto gli inquirenti Per due anni e mezzo ha tentato di far credere che il compagno fosse morto per cause naturali. Da repubblica.it