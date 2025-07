È morta Laura Dahlmeier | l' ex campionessa di biathlon è stata travolta da una frana

Laura Dahlmeier, ex biatleta tedesca e due volte campionessa olimpica, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto lunedì scorso sui monti del Karakorum in Pakistan. La 31enne è stata travolta da una frana mentre si trovava sul Laila Peak, a un'altitudine di circa 5.700 metri. Il suo compagno di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - campionessa - stata

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Ci ha lasciato l'ex campionessa olimpica e mondiale Laura Dahlmeier. La tedesca è stata travolta da una frana lunedì sul Laila Peak, a un'altitudine di circa 5700 metri, mentre faceva alpinismo sui monti Karakoram in Pakistan #Biathlon #Dahlmeier Vai su X

La tedesca Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon, è stata travolta da una frana durante un'escursione in Pakistan Vai su Facebook

Laura Dahlmeier è morta: la campionessa di biathlon era stata travolta da una frana; Laura Dahlmeier, morta a 31 anni la due volte campionessa olimpica: è stata travolta da una frana in Pakistan; La due volte campionessa Olimpica Laura Dahlmeier muore in un incidente in montagna in Pakistan | Biathlon.

Laura Dahlmeier, morta a 31 anni la due volte campionessa olimpica: è stata travolta da una frana in Pakistan durante un'arrampicata - La due volte campionessa olimpica Laura Dahlmeier è morta in un incidente di arrampicata all'età di 31 anni sui monti del Karakorum in Pakistan. Si legge su msn.com

Morta Laura Dahlmeier, l'ex biathleta tedesca a 31anni travolta da una frana in Pakistan - La ex biathleta è stata travolta da una frana lunedì sul Laila Peak, in Pakistan, a circa 5. Lo riporta sport.sky.it