È lei Bimba di 7 anni scomparsa mentre giocava in spiaggia | la notizia arrivata ora

Il mare, la sabbia e il clima di vacanza sono spesso sinonimi di relax e spensieratezza. Ma bastano pochi istanti per trasformare una giornata felice in un momento di grande angoscia. Quando si tratta della sicurezza dei più piccoli, ogni secondo può sembrare interminabile. E quando un bambino scompare, anche in un luogo affollato come una spiaggia estiva, l'apprensione può diventare rapidamente panico. Fortunatamente, a volte le storie che iniziano con paura e disperazione si concludono con un abbraccio, grazie all'intervento tempestivo e coordinato delle forze dell'ordine e all'aiuto dei presenti.

Paura a Jesolo, bimba di 7 anni scompare mentre gioca in spiaggia: poliziotti la ritrovano dopo un’ora - JESOLO (VE) – Attimi di panico sabato sera sulla spiaggia di Jesolo, nei pressi di piazza Marconi, dove una bambina di 7 anni è scomparsa tra gli ombrelloni al termine di una giornata di mare. Lo riporta nordest24.it

Bimba di 7 anni scompare mentre gioca in spiaggia, poliziotti la ritrovano rannicchiata tra gli ombrelloni - Lieto fine per una bambina di 7 anni che era sparita sabato al Lido di Jesolo in un momento di distrazione dei genitori: gli agenti della Polizia di Stato ... Riporta fanpage.it