E? la nonna a fare un grande chef

Lo chef Bruno Cefalà del ristorante Sfizio dell’hotel Rosa Grand Milano ci parla della tradizione gastronomica italiana, del rapporto tra cibo italiano e turisti stranieri, e racconta il suo piatto iconico “Il mio inizio”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - E? la nonna a fare un grande chef

Nuova puntata del mio podcast Food Talk dedicata al km Italia di chef Bruno Cefalà che ha parlato anche del valore della cucina della nonna, dei turisti alle prese con la cucina italiana, del suo piatto iconico Il mio inizio. Buon ascolto! Vai su X

