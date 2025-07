È già battaglia per rilascio Aia alle fonderie Pisano.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la prima volta a novembre 2025, il comitato Salute e Vita potrà partecipare alla conferenza di servizi propedeutica al rilascio della autorizzazione integrata ambientale per le attività delle Fonderie Pisano. Ad annunciare la notizia è il presidente del comitato Lorenzo Forte che fa già sapere che si batterà per fare in modo che la Regione non rilasci l’autorizzazione. Un’ipotesi che potrebbe realizzarsi soprattutto alla luce delle nuove Bat, ovvero le nuove direttive dell’Unione Europea più restrittive che tra l’altro prevedono l’impossibilità di utilizzare il forno a carbone e tuttora in funzione presso le fonderie Pisano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

