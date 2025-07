È gelo tra Roma e Mosca dopo l’attacco al presidente Mattarella

È gelo tra Roma e Mosca dopo che il ministero degli esteri russo ha inserito il presidente Mattarella e i ministri Tajani e Crosetto nella lista dei “russofobi”. Convocato dalla Farnesina l’ambasciatore russo. Mentre si continua a combattere in Ucraina. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - È gelo tra Roma e Mosca dopo l’attacco al presidente Mattarella

Il gelo di Mosca sulla Conferenza di Roma: “Avidità e bugie. Così allungheranno il conflitto”; Putin a Trump: «Parliamoci». Gelo del Cremlino con Roma; Trump chiama Putin, gelo di Mosca: “Non arretriamo sui nostri obiettivi”.

Mosca stila una lista di «russofobi», c’è anche Mattarella. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo - La frase citata di Mattarella è quella pronunciata durante un discorso all’Università di Marsiglia il 5 febbraio scorso, in cui tracciava un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesc ... Secondo msn.com

Putin a Trump: «Parliamoci». Gelo del Cremlino con Roma - Gelo del Cremlino con Roma Dalla Russia nuova apertura al dialogo con gli Stati Uniti: «Dovremmo incontrarci e discutere». Da ilmessaggero.it