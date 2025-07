Due uomini potranno avere figli biologici? La scienza dice forse sì

Una scoperta rivoluzionaria potrebbe cambiare il futuro delle famiglie: secondo alcuni studi recenti, due uomini biologici potrebbero un giorno avere un figlio con il proprio DNA. Un sogno fino a poco tempo fa impossibile, ma oggi la scienza sta facendo grandi passi avanti in questa direzione. Negli ultimi anni, alcuni ricercatori in Giappone e Cina sono riusciti a creare in laboratorio dei topolini nati da due padri, senza l'aiuto di una madre biologica. In pratica, hanno preso delle cellule della pelle di un maschio, le hanno trasformate in cellule simili a quelle di un ovulo, e le hanno fecondate con lo sperma di un altro maschio.

In questa notizia si parla di: uomini - avere - biologici - scienza

Due maschi biologici possono avere figli: la scoperta degli scienziati che apre nuove possibilità con ovuli creati da cellule maschili. La riproduzione umana sta per entrare in una nuova era grazie alle tecnologie più avanzate e...

