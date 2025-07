Due nuovi Infopoint per seguire i lavori del tram

L'amministrazione amplia i punti informativi per i cittadini sui cantieri del tram con l'apertura di due nuovi infopoint e l'introduzione di un servizio mobile. Si tratta di altri sportelli dedicati a fornire tutte le informazioni necessarie sui lavori delle Linee Verde e Rossa, che sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Due nuovi Infopoint per seguire i lavori del tram in via Bentini e via Ferrarese; Tram: da novembre novità in diversi cantieri; Proseguono i lavori del tram, per la ripartenza non c'è ancora una data.

