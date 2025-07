Due giovani sorelle olandesi risucchiate dalle onde salvataggio in mare in stile Baywatch

Il sammaurese Alberto Pazzaglia Betobahia, cantautore ma d'estate anche bagnino a Viserba, protagonista insieme al 'team Baywatch', del salvataggio in mare di due sorelle olandesi di 16 e 19 anni, che erano in grossa difficoltĂ risucchiate dalla forte corrente. L'episodio è accaduto nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Viserba, due sorelle olandesi sorprese dalle onde: salvate entrambe in stile Baywatch - Intorno alle 15,40, a Viserba, all’altezza del bagno 11, due sorelle olandesi di 16 e ... Secondo chiamamicitta.it