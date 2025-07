Due fratelli, imprenditori, pestati brutalmente da almeno quattro o cinque persone e ricoverati in ospedale. L'episodio ieri sera a Foce Verde.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un brutale agguato quello verificatosi ieri sera a Foce Verde, quando due fratelli, titolari di attività commerciali del posto, sono stati violentemente aggrediti da un gruppo di quattro o cinque individui. L’episodio, avvenuto intorno alle 22:00, ha lasciato uno dei due fratelli con una gamba fratturata e l’altro con ferite alla testa, entrambi successivamente ricoverati in ospedale. Gli accertamenti in corso. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime testimonianze, gli aggressori sarebbero arrivati sul luogo a bordo di un veicolo scuro, di grosse dimensioni, probabilmente un SUV. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

