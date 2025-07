Due bambini morti in mare a Lampedusa Sea Watch | Autorità sapevano ma non sono intervenute

Per quasi trenta ore una piccola imbarcazione in difficoltĂ ha navigato nel Mediterraneo, a sole tre ore da Lampedusa, senza ricevere alcun tipo di soccorso. A bordo c’erano novanta migranti, tra cui anche due bambini, poi ritrovati senza vita, e almeno un altro disperso. Nonostante la segnalazione di Frontex e dell’aereo Sea Bird dell’ong Sea Watch, nessuna autoritĂ marittima competente è intervenuta per prestare assistenza. Il barchino era stato avvistato lunedì mattina, stracarico di persone esauste, in mare da oltre tre giorni. Due erano giĂ cadute in acqua. Sei ore dopo, anche un aereo di Frontex si è avvicinato all’area ma si è subito allontanato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due bambini morti in mare a Lampedusa. Sea Watch: “AutoritĂ sapevano ma non sono intervenute”

