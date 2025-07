Due bambini morti a largo della Libia Potevamo salvarli ma la nostra nave è bloccata dall’Italia la denuncia di Sea Watch

Roma, 30 luglio 2025 – " Due bambini deceduti e una persona dispersa. Lunedì abbiamo individuato un'imbarcazione in difficoltĂ e allertato le autoritĂ . Ieri il natante si è capovolto in un'operazione di soccorso da parte di un mercantile. Dobbiamo impedire che vengano respinti in Libia". A renderlo noto è l'ong Sea Watch che sui social precisa: "Lunedì, il nostro aereo Seabird ha individuato un'imbarcazione in difficoltĂ con oltre 90 persone a bordo che era in mare da tre giorni. Due persone erano in acqua. Abbiamo immediatamente chiesto aiuto. Frontex è arrivata 6 ore dopo, ha visto il natante e se n'è andata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due bambini morti a largo della Libia. “Potevamo salvarli ma la nostra nave è bloccata dall’Italia”, la denuncia di Sea Watch

