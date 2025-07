Due agosto 1980 | la strage Ferrara non dimentica | In treno per Bologna

"Il 2 Agosto 1980, alle 10.25, nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale, esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, uccidendo 85 persone, ferendone oltre 200 e provocando immani sofferenze ai familiari e agli amici", così comincia l’intervento di Anna Chiappini, consigliere del Pd. "È uno degli atti terroristici più gravi del secondo dopoguerra. L’esplosione, che si sente nel raggio di molti chilometri, causa il crollo di un’ala intera della stazione, investendo in pieno il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario e il parcheggio dei taxi antistante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due agosto 1980: la strage. Ferrara non dimentica: "In treno per Bologna"

#Bologna #strage2agosto1980 Le iniziative per il ricordo delle vittime della strage fascista alla stazione di Bologna e l' attacco al treno Italicus nella stazione di S. Benedetto Val di Sambro Vai su X

Paolo Bolognesi il prossimo 2 agosto, nel 45esimo anniversario della Strage di Bologna, terrà il suo ultimo discorso davanti alla stazione e poi, nel corso dell’assemblea con i familiari delle vittime, si dimetterà da presidente per lasciare il posto a Paolo Lambe Vai su Facebook

Due agosto 1980: la strage. Ferrara non dimentica: "In treno per Bologna" - 25, nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale, esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, uccidendo 85 persone, ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Strage di Bologna 2 agosto, Bolognesi attacca: “Le sentenze inchiodano Meloni” - Il presidente dell’associazione familiari delle vittime della bomba: “Mancano le responsabilità politiche, i senatori dell’Msi proteggevano Bellini: ora non rompano le scatole”. Riporta msn.com