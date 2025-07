Tempo di lettura: 2 minuti È stato convalidato l’arresto eseguito lo scorso 28 luglio nei confronti di Giuseppe L., 31enne residente a Sant’Agata de’ Goti, trovato in possesso nella propria abitazione di oltre 100 grammi di hashish e più di 8 grammi di cocaina, già suddivisi in decine di dosi pronte per la vendita, nonché di una somma complessiva di 23.055 euro in contanti e di un bilancino di precisione. L’operazione è stata condotta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Benevento, che ha sorpreso l’uomo in stato di flagranza presso la sua abitazione. L’ingente quantitativo di droga era custodito in una stanza chiusa a chiave, aperta solo all’arrivo dei militari mediante una chiave in possesso dell’indagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga e denaro contante in casa: convalidato l’arresto di un 31enne, ora obbligo di firma