Drammatico incidente domestico ieri sera | un ragazzo di appena 18 anni ustionato gravemente mentre accende un barbecue E’ accaduto a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosione su un terrazzo a San Basilio: ragazzo di 18 anni ustionato mentre accende il barbecue. ROMA – Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ustionato nella serata del 29 luglio, mentre cercava di accendere un barbecue su un terrazzo condominiale nel quartiere di San Basilio. L’incidente è avvenuto a causa di un’ esplosione provocata da un ritorno di fiamma che ha coinvolto il contenitore con il liquido infiammabile utilizzato dal ragazzo per accendere la griglia. L’incidente e il soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00 in via Sirolo. Durante il tentativo di accendere il barbecue con il liquido infiammabile, una violenta esplosione ha investito il giovane, causando gravi ustioni alla parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico incidente domestico ieri sera: un ragazzo di appena 18 anni ustionato gravemente mentre accende un barbecue. E’ accaduto a Roma

In questa notizia si parla di: anni - ustionato - sera - ragazzo

