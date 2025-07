Doveva essere inaugurata prima di Ferragosto alcuni vandali l' hanno già danneggiata | slitta l' apertura dell' area per i cani

JESI - Avrebbe dovuto essere inaugurata prima di Ferragosto la nuova area attrezzata per cani di Via del Burrone. Ed invece il danneggiamento dei due cancelli di ingresso - l’uno pedonale, l’altro carrabile - imporrà tempi più lunghi per ripristinare la piena funzionalità della struttura ed un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

