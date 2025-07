Dove vedere in tv Italia-Islanda amichevole basket 2025 | orario programma streaming

L’ Italbasket inaugura la serie di partite amichevoli in vista dell’ Europeo 2025! Sabato 2 agosto alle ore 20:00 a Trento gli azzurri sfidano l’Islanda nella prima sfida della Trentino Basket Cup, torneo triangolare a cui partecipano quest’anno anche Polonia e Senegal. Il gruppo agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco è in ritiro da alcune settimane nella splendida cornice di Folgaria (Trento), con il coach giuliano che sta oliando i meccanismi sulla strada che porta al torneo continentale. In caso di successo contro l’Islanda Pajola e compagni incroceranno la vincente di Polonia-Senegal, mentre la prossima settimana a Trieste la Nazionale ospiterà a Trieste la Lettonia di Luca Banchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Islanda, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

