Dove si trova la Kamchatka? Dal Risiko all’allerta tsunami.

La Penisola della Kamchatka rappresenta una delle regioni piĂą remote e spettacolari della Terra. Questa vasta area geografica si colloca nell'estremo oriente russo, protendendosi come un'appendice tra le acque del Pacifico settentrionale. Il Mar di Bering la bagna ad est, mentre il Mar di Ohotsk la lambisce ad ovest. Tra le sue caratteristiche, però, ce n'è una poco invidiabile: la penisola si trova in una delle zone sismicamente piĂą instabili del mondo e fa parte del celebre "Anello di Fuoco" del Pacifico. Poche ore fa, un terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito le acque al largo della costa orientale.

Violento terremoto al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Secondo il Centro tedesco GFZ (German Research Centre for Geosciences), l'evento ha raggiunto la magnitudo 6.6 ed è avvenuto a una profondità di circa 10 km.

